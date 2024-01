Monza, Palladino: "La Roma con De Rossi ha fatto la scelta giusta. In me ha un tifoso in più"

Alla viglia di Empoli-Monza i cronisti hanno chiesto un parere a Raffaele Palladino sull'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso nella conferenza pre-Verona ha fatto riferimento al mister del Monza. Ecco le parole di Palladino:

"Sono convinto che la Roma abbia fatto la scelta giusta: Daniele è una persona di spessore e ringrazio le parole che ha avuto nei miei riguardi. L’ho avuto come compagno al corso di allenatore e posso dire che è un grande ragazzo. Gli ho detto che in me ha ora un tifoso in più".