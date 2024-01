Milan-Roma: Svilar in porta

Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, questa sera la Roma è attesa a San Siro dal Milan nella 20esima giornata di campionato. Senza Dybala e i giocatori impegnati con le rispettive nazionali tra Coppa d'Africa e Coppa d'Asia, Mourinho dovrà fare i conti con alcune assenze.

Secondo il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, ci sarà una novità nell'undici titolare: in porta giocherà titolare Mile Svilar e non Rui Patricio per scelta tecnica.