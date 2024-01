MILAN-ROMA: le probabili formazioni. Svilar titolare, Celik a destra. Davanti Belotti-Lukaku

A Milano anche senza Paulo Dybala. Dopo il ko nel derby di Coppa Italia, la Roma fa tappa a San Siro per sfidare il Milan nella 20esima giornata di campionato. Oltre ai giocatori impegnati tra Coppa d'Africa e Coppa d'Asia, José Mourinho - non sarà in panchina poiché squalificato - dovrà fare a meno anche della Joya. Il tecnico giallorosso sceglie Svilar in porta al posto di Rui Patricio, Kristensen compone il terzetto difensivo con Mancini e Llorente, tornato a disposizione. In mezzo al campo Cristante e Bove affiancano Paredes, mentre Pellegrini si accomoda in panchina. A destra Celik è favorito su Karsdorp e a sinistra Spinazzola vince il ballottaggio con Zalewski. Davanti insieme all'inamovibile Lukaku tocca a Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

All.: Pioli.

ROMA: Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, Belotti.

All.: Mourinho.

Arbitro: Guida. Assistenti: Bercigli - Cecconi. IV uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. AVAR: La Penna.