Cambia il IV uomo per Milan-Roma: ci sarà Juan Luca Sacchi al posto di Abisso, che era stato designato in precedenza. Sarà dunque il fischietto della sezione di Macerata a gestire gli spazi esterni al campo domenica sera. Questo il quadro aggiornato della squadra arbitrale per il posticipo del 20° turno di Serie A:

MILAN – ROMA Domenica 14/01 h. 20.45

GUIDA

BERCIGLI – CECCONI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE