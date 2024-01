Al minuto 43 di Milan-Roma Gianluca Mancini ha rimediato un cartellino giallo per fallo su Giroud. L'ex Atalanta era diffidato e, avendo ricevuto l'ammonizione, sarà squalificato e salterà la gara contro l'Hellas Verona in programma all'Olimpico sabato 20 gennaio alle 18.00.