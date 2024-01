Milan: Pioli recupera Okafor e Gabbia per la Roma. Out Florenzi e Sportiello

Domani alle ore 20:45 andrà in scena la partita tra Milan e Roma, valida per la ventesima giornata di Serie A. Stefano Pioli potrà contare su Noah Okafor e Matteo Gabbia, i quali hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e sono a disposizione per il big match. Assente, come annunciato in conferenza stampa dal tecnico, Alessandro Florenzi. Out anche Marco Sportiello, che non sarà convocato per precauzione.