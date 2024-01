Milan, Pioli: "Okafor sarà disponibile per la partita con la Roma. Vogliamo fare bene in campionato"

Alla vigilia della sfida di campionato tra Empoli e Milan il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, annunciando tra le altre cose un possibile recupero in vista della sfida contro la Roma del 14 gennaio. Queste le sue parole: "Dobbiamo essere concentrati solo sulla sfida di domani. Vogliamo fare bene in campionato. Quello che conta è fare risultato con l’Empoli, se riusciremo a dare continuità significa che saremo usciti da un momento difficile. Sarà fondamentale essere concreti sotto tutti gli aspetti per uscire dalla trasferta di domani con in mano i tre punti. Okafor? Credo ci vorrà ancora una settimana. Sarà disponibile per la partita con la Roma. Il club è attivo sul mercato, e se si presenteranno delle opportunità, la dirigenza cercherà di coglierle. La parola d’ordine di domani è vincere per dare continuità ai recenti risultati".