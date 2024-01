Milan, Pioli: "Contro la Roma non l'ho vinta io, ma la squadra. Conta domani, non il passato"

Alla vigilia della delicata trasferta in casa dell'Udinese ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Milan Stefano Pioli, tornando tra le altre cose sull'ultimo successo in campionato contro la Roma dell'ormai ex tecnico giallorosso José Mourinho. Queste le sue parole.

Le difficoltà contro Cioffi:

"Non credo, la domanda sarebbe pienamente corretta se avessi incontrato Cioffi anche con altre squadre, invece l'ho incontrato sempre con l'Udinese. Sono le squadre che si incontrano, non sono gli allenatori che giocano la partita. Non ho vinto io contro Mourinho, ha vinto il Milan contro la Roma. Conta la partita di domani, non quello che è successo in passato".

[...]

Contro la Roma sono stati subiti troppi tiri in porta? Dipende dai centrocampisti più adatti a costruire che a interdire?

"Credo che la squadra debba lavorare insieme nella fase difensiva. Ho rivisto la partita insieme a Reijnders ed Adli, hanno fatto una grande partita in fase difensiva, prendendo sempre gli inserimenti e coprendo le zone che volevamo coprire. Solo nell'occasione del rigore si sono aperti troppo prima, concedendo il passaggio verticale su Lukaku. Hanno lavorato bene. La fase difensiva va fatta di squadra, dobbiamo essere disposti a sacrificarci e a comunicare, questo serve anche per la partita di domani".

[...]