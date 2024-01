Milan, allenamento in vista della Roma: Gabbia, Okafor, Sportiello e Pellegrino in gruppo. Personalizzato per Florenzi

Il Milan sta continuando la preparazione in vista della partita contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45 e valida per la ventesima giornata di Serie A. Buone notizie per Pioli, il quale ha recuperato Gabbia, Okafor, Sportiello e Pellegrino: i quattro calciatori, reduci da problemi fisici, hanno svolto l'intera seduta dell'allenamento con il resto del gruppo e sono quindi a disposizione per la sfida contro i giallorosso. Lavoro personalizzato, invece, per Florenzi.