Martusciello: "4° posto? Ci sono squadre che non c'erano un anno fa come la Roma..."

Al termine di Lazio-Napoli ha parlato Martusciello, vice di Sarri, rispondendo così alla domanda se, col pareggio maturato all'Olimpico, si fossero complicate le possibilità di raggiungere il 4° posto: "No, siamo alla seconda del girone e non si complica nulla. Affrontiamo squadre di pari livello se non superiori. Siamo sempre stati a questo livello negli anni, ci sono tante squadre che non c’erano lo scorso anno come l’Atalanta, il Bologna, il Napoli, la Fiorentina, la Roma. Le altre hanno preso il largo, siamo tante squadre in pochi punti".