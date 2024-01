Lazio, respinto il ricorso per i cori razzisti contro Lukaku: confermata la chiusura della Curva Nord e dei Distinti per un turno

Brutte notizie per la Lazio: la Curva Nord e i Distinti Nord rimarranno chiusi in occasione della partita di campionato contro il Napoli (in programma domenica alle ore 18) in seguito ai cori razzisti dei tifosi biancocelesti nei confronti di Lukaku durante il derby di Coppa Italia. La Lazio ha tentato il ricorso, ma è stato respinto dalla Corte Sportiva d'Appello. Ecco la nota ufficiale: "La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha respinto il reclamo della Lazio avverso l’ammenda di 50.000 euro con diffida e l’obbligo di disputare una gara con i settori ‘Curva Nord’ e ‘Distinti Nord, Est e Ovest’ privi di spettatori. Le sanzioni erano state inflitte alla società biancoceleste in relazione al derby di Coppa Italia con la Roma dello scorso 10 gennaio".

