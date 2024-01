Juventus-Empoli, Nicola 'boccia' Baldanzi: seconda panchina consecutiva per il trequartista

Tommaso Baldanzi, obiettivo di mercato della Roma, non riesce a trovare spazio neanche con l'arrivo di Nicola. Il giovane trequartista dell'Empoli infatti è stato escluso dall'undici titolare anche per la partita contro la Juventus e per lui si tratta della seconda panchina consecutiva su due gare con Nicola da allenatore.

A disposizione: Perisan, Berisha; Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Marin, Bereszynski, Cancellieri, Fazzini, Baldanzi, Indragoli — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 27, 2024