Juventus, Allegri: "Dispiaciuto per Mourinho, lavoro straordinario alla Roma"

SKY SPORT - Dopo la vittoria casalinga col Sassuolo per 3-0, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva e ha commentato anche l'esonero di José Mourinho e il successivo arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. "Sono dispiaciuto perché il calcio italiano perde un allenatore importante per quello che ha fatto in carriera e per quello che ha fatto alla Roma, dove ha fatto un lavoro straordinario. Da fuori sembra tutto facile, ma credo abbia fatto un grande lavoro e lo dimostrano i risultati. Sono dispiaciuto anche per il rapporto che abbiamo, gli faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera - le parole dell'allenatore della Juventus -. E in bocca al lupo anche a Daniele De Rossi che è all'inizio della sua carriera, sarà un test importante per lui".