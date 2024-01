Hellas Verona-Roma, numerose defezioni per Baroni: non ci saranno Coppola, Duda e Lazovic. Da valutare Folorunsho

Squadra decimata per Baroni in vista della Roma, che oggi durante la gara contro l'Empoli ha avuto la certezza di non poter contare su altri due dei suoi: Coppola è stato ammonito sotto diffida mentre Duda ha rimediato un cartellino rosso. Rimane invece un'altra giornata da scontare per Lazovic. Per quanto riguarda il reparto infortunati invece saranno da valutare le condizioni di Folorunsho, che oggi dopo un'azione offensiva si è accasciato sul fondo accusando un dolore alla gamba sinistra.