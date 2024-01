Hellas Verona, Baroni: "A Roma senza Duda e Coppola, ma Dawidowicz è recuperato. Andremo a fare la nostra partita"

Dopo l'importante successo di ieri sera in chiave salvezza contro l'Empoli, il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa anche del prossimo delicato impegno in casa della Roma di José Mourinho. Queste le sue parole: "Dopo l’Inter c’era tanta delusione, ma nutriamo massimo rispetto per gli arbitri. L’espulsione di Duda non c’era? Oggi mi sono incazzato più con il giocatore che con l’arbitro perché Ondrej, con la qualità e la personalità che ha, poteva gestirla meglio. La prossima volta lo levo (ride, ndr)! Dispiace perché ci mancherà, ma ci sarà l’occasione per qualcun altro. Dovremo fare a meno anche di Coppola, ma Amione sta crescendo tantissimo e abbiamo recuperato Dawidowicz, quindi andremo a Roma a fare la nostra partita".