Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Mancini e Cristante. Duda e Coppola saltano la Roma

Conclusa la 20esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, una giornata di squalifica per Bryan Cristante e Gianluca Mancini che, già diffidati, sono stati ammoniti nel corso del match contro il Milan e salteranno la sfida col Verona in programma sabato all'Olimpico. Da segnalare anche la prima sanzione per Dean Huijsen.

Due assenze anche per il Verona sabato all'Olimpico: un turno di stop anche per Duda e Coppola.

Restano in diffida i giallorossi Paredes e Kristensen.