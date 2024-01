Giudice Sportivo: Pellegrini entra in diffida

Dopo la 22esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, Lorenzo Pellegrini ha ricevuto il quarto cartellino giallo contro la Salernitana, motivo per cui entra in diffida e alla prossima ammonizione sarà squalificato. Terza sanzione, invece, per Paulo Dybala e prima per Rui Patricio.

Restano diffidati Diego Llorente e Rasmus Kristensen.

(legaseriea.it)

