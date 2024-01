Giudice Sportivo: Paredes salta la Salernitana. Llorente entra in diffida

Dopo la 21esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, Leandro Paredes ha ricevuto il decimo cartellino giallo, motivo per cui salterà la sfida contro la Salernitana. Per Diego Llorente, invece, si tratta della quarta ammonizione ricevuta in campionato e ora è entrato in diffida: al prossimo cartellino giallo sarà squalificato. Resta diffidato Rasmus Kristensen.

La Salernitana, prossimo avversario della Roma, ha ricevuto due sanzioni in seguito agli spiacevoli episodi che si sono verificati nel corso del match contro il Genoa: "40.000 euro con diffida alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive".

"10.000 euro alla Soc. SALERNITANA per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose".

(legaseriea.it)

