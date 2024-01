FOTO - Roma-Verona 2-1

L'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma inizia con una vittoria: allo Stadio Olimpico, nella 21esima giornata di campionato, i giallorossi battono 2-1 il Verona. In un'atmosfera caratterizzata dagli striscioni per salutare José Mourinho e accogliere De Rossi, la Roma parte forte prediligendo il fraseggio, soprattutto nel primo tempo, e passa in vantaggio al 19' con il gol di Lukaku su assist di El Shaarawy. Al 25' Pellegrini raddoppia, sempre su assist del Faraone. Nella ripresa, senza anche Dybala sostituito, il Verona alza la testa ma spreca un rigore, tirato alto da Djuric, e poi accorcia le distanze con Folorunsho al 76'. Nel finale gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio, ma la Roma resiste e ottiene un successo che la porta a quota 32 punti in classifica. Gli scatti del match: