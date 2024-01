La Roma non riesce ad andare oltre al pareggio contro l'Atalanta, chiudendo all'ottavo posto con 29 punti il proprio girone d'andata. Tante le occasioni per gli uomini di José Mourinho, bravi a reagire al gol di Koopmeiners con il rigore di Dybala ma incapaci di ottenere i tre punti contro un Carnesecchi in stato di grazia. Questi i migliori scatti della partita: