Al minuto 34 di Empoli-Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, Alessandro Florenzi ha alzato bandiera bianca e ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Il terzino rossonero è stato immediatamente sostituito e le sue condizioni saranno da valutare in vista della sfida di campionato contro la Roma, in programma il 14 gennaio alle ore 20:45.