Empoli: esonerato Andreazzoli. Nicola è il nuovo allenatore

Le strade dell'Empoli e di Aurelio Andreazzoli si dividono: il club toscano comunica tramite una nota ufficiale l'esonero dell'ex tecnico giallorosso. "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici - si legge -. A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Al suo posto arriva Davide Nicola, come annuncia l'Empoli: "Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio alle ore 15.00 dirigerà il primo allenamento.

Oltre a mister Nicola, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Simone Barone, nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Cacicia come Collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Federico Barni quale match analyst".

