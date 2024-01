Atalanta, Gasperini: "Scalvini recuperato". Convocato per il Sassuolo

SPORTMEDIASET - Alla vigilia della sfida col Sassuolo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini ha parlato al canale sportivo anche della situazione di Giorgio Scalvini, che si è fermato per infortunio nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce. "Dovremmo aver recuperato Scalvini, vedremo l’ultimo allenamento, per il resto siamo quelli - le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro -. Hien? Sicuramente copre un settore dove siamo stati in difficoltà, saprà darci una mano importante, conosce il campionato, potrà essere utile".

Il difensore, infatti, è presente nell'elenco dei convocati pronti per affrontare la squadra di Dionisi. Dunque, Scalvini sarà a disposizione domenica all'Olimpico contro la Roma nella 19esima giornata di Serie A.