VIDEO - Mourinho: "Ho parlato internamente con la squadra, il rapporto è molto buono"

José Mourinho ha anticipato i temi più importanti della trasferta di domani, la delicata gara che i giallorossi giocheranno contro il Sassuolo. Durante la conferenza stampa il tecnico portoghese è tornato sulle dichiarazioni rilasciate nell'immediato post gara della partita contro il Servette. Le sue parole:

"Nello sport individuale sei da solo, non puoi condividere le responsabilità, sei da solo. Per questo mi piacciono tanti sport individuali, come il tennis, perché bisogna avere coraggio, personalità, anche un'altra cosa che non posso dire perché è una parolaccia. Quando perdi non puoi responsabilizzare nessuno. È un esempio per gli sport collettivi, per questo mi piace analizzare sport individuali. Mi hanno fatto arrivare dei rumors, è una perdita di tempo pensare che io faccia nomi in merito a chi mi riferivo l'altra sera. Internamente sì, anche oggi ho avuto una buona conversazione con i giocatori. Quanto più è positivo il rapporto con una persona, tanto più sei a tuo agio a dire cose brutte. Quando ci sono amore ed empatia è più facile tornare alla situazione normale. Ho detto quello che ho pensato e lo penso. Il rapporto è molto buono, stiamo insieme e insieme andiamo a Sassuolo a cercare di prendere un risultato in una gara che non è che mi fa paura, ma non mi sento a mio agio".