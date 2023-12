VIDEO - Mourinho su Berardi: "Ho il diritto e il dovere di dire queste cose e di difendere il calcio, è una questione di dignità"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sulle parole espresse nei confronti di Domenico Berardi nel pre e nel postpartita di Sassuolo-Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Le parole su Berardi? Quando mi hanno trovato lì prima della partita o dopo, perché non mi hanno detto niente? Perché mi salutano con grande cordialità e soddisfazione e il giorno dopo dicono alla stampa che non sono contenti? Per me è una questione di dignità, se non sono contento di un avversario glielo dico in tranquillità dopo la partita. Ho il diritto di aver detto questo e anche il dovere di difendere il calcio e questa era la mia intenzione. Ci sono cose nel terreno di gioco che non possono succedere e purtroppo succedono troppo spesso".

