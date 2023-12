VIDEO - Mourinho: "Noi allenatori non dobbiamo parlare di arbitri prima della partita, è una riflessione che ho condiviso anche con Chiné"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sul rapporto tra gli allenatori e gli arbitri. Ecco le sue dichiarazioni: "Le designazioni di domenica? Penso che noi allenatori non dobbiamo parlare degli arbitri prima della partita. È una riflessione che ho fatto da solo e che ho condiviso col procuratore Chiné. Penso che prima non ne dobbiamo parlare, dopo possiamo essere felici o meno felici, criticare di più o di meno. Prima però dobbiamo partite dal principio che gli arbitri vogliono fare bene e lasciarli tranquilli".

