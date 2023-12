Domenica alle ore 18 la Roma affronterà al Mapei Stadium il Sassuolo nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a vincere per riscattare l'1-1 ottenuto contro il Servette e proseguire la rincorsa alla zona Champions League in campionato. Domani alle ore 15 José Mourinho interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa di Trigoria per presentare la sfida contro i neroverdi e analizzare il deludente pareggio nell'impegno europeo.