Serie A: vittoria in trasferta per la Lazio, 2-0 all'Empoli. Il Genoa batte in rimonta il Sassuolo

Inizia il 17° turno di campionato con due partite in scena alle 18.30: vittorie in trasferta per Lazio e Genoa, rispettivamente sul campo di Empoli e Sassuolo. Al Castellani la squadra di Maurizio Sarri batte i padroni di casa per 2-0: apre la rete di Guendouzi al 9', chiude il gol di Zaccagni al 67', da segnalare anche gli infortuni di Immobile e Luis Alberto. Con questo risultato i biancocelesti salgono a quota 24 punti in classifica, a -1 dalla Roma che domani sera sfiderà il Napoli.

Al Mapei Stadium il Genoa vince in rimonta: Pinamonti porta in vantaggio il Sassuolo al 28', nella ripresa Gudmundsson dal dischetto e Ekuban ribaltano il risultato regalando la vittoria alla squadra di Gilardino.