Serie A, Udinese-Bologna 3-0: cadono Motta e i suoi. Cagliari-Lecce 0-0: i sardi sprecano dal dischetto

Sono terminati altri due match della 18a giornata di Serie A, quelli dello slot delle 15:00. Su un campo si affrontavano Udinese e Bologna, sull'altro Cagliari e Lecce. La prima sfida è terminata a sorpresa 3-0, con il tonfo di Thiago Motta e i suoi ragazzi, fermati a 31 punti e al quinto posto in classifica: Pereyra nel primo tempo, Lucca e Payero nel secondo tempo, così i friulani hanno steso il Bologna. Sull'altro campo, il VAR interviene prima per annullare un gol a Viola, poi per assegnare un rigore ai sardi, calciato e sprecato proprio dal numero 10, al minuto 82'.