Serie A: tris Fiorentina alla Salernitana. Pari tra Udinese e Verona

Concluse anche le due gare della 14esima giornata di campionato in scena alle 15.00: in casa la Fiorentina batte 3-0 la Salernitana, ad Udine pari pirotecnico per 3-3 tra Udinese e Verona.

Al Franchi Beltran sblocca la gara al 6' dal dischetto, poi al 17' arriva il raddoppio di Sottil e nella ripresa, al 56', Bonaventura firma il tris che consente alla squadra di Italiano di raggiungere quota 23 punti in classifica, mentre la Salernitana resta ultima a 8 punti. Sull'altro campo passa in vantaggio l'Udinese al 16' con la rete di Kabasele, alla mezz'ora Lucca firma il raddoppio per la squadra di Cioffi ma circa sette minuti dopo Djuric accorcia le distanze su calcio di rigore. Nel secondo tempo Ngonge segna il 2-2 per gli ospiti, ma al 72' ancora Lucca porta avanti l'Udinese. Solo nel finale, in pieno recupero, il Verona evita la sconfitta grazie ad Henry che firma il 3-3. Con questo pari l'Udinese sale a 12 punti, il Verona a 10.