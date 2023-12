Serie A, Torino-Empoli 1-0: decide ancora Zapata, granata al nono posto solitario

Terzo risultato utile consecutivo per il Torino di Ivan Juric, vittorioso questa sera 1-0 nell'anticipo del sabato sera contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Decide un gol di Duvan Zapata al 25' su assist di Bellanova, con il colombiano che segna così il suo quarto centro in questo campionato. Al 31' l'Empoli trova il pareggio ma il VAR annulla tutto per posizione di fuorigioco di Ebuehi, nella ripresa i granata gestiscono e portano a casa un importante successo. Nono posto temporaneo per i granata che salgono così a 23 punti scavalcando Lazio e Monza e raggiungendo l'Atalanta, mentre l'Empoli resta a 12 punti e al terzultimo posto in classifica.