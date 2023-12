Serie A, Salernitana-Milan 2-2: Jovic all'ultimo respiro trova il pari. Monza-Fiorentina 0-1: decide Beltrán, viola momentaneamente quarti

All'ultimo respiro il Milan acciuffa il pareggio. Si è chiuso il venerdì di anticipi della 17esima giornata di Serie A con la doppia sfida Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan. La prima gara è finita 0-1 in favore dei ragazzi di Italiano, i quali sono riusciti a tornare a casa con i tre punti grazie alla rete firmata da Beltrán. Nell'altra partita di serata, invece, il Milan ha riacciuffato la Salernitana e il pareggio all'ultimo respiro: al gol di Tomori (uscito per infortunio) avevano risposto Fazio prima e Candreva poi. Quando tutto sembrava perduto, al 91' è arrivato il gol del pareggio, messo a segno da Jovic. Al momento la Fiorentina è al quarto posto in classifica.