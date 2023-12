Serie A, Napoli-Inter 0-3: i nerazzurri tornano al primo posto solitario, il Napoli viene raggiunto dalla Roma al quarto posto

Finisce con un roboante 0-3 il posticipo delle 20:45 tra Napoli e Inter, valevole per la 14° giornata di Serie A. I nerazzurri si sono imposti allo stadio "Diego Armando Maradona" con i gol di Calhanoglu al 44' (proteste dei partenopei per un presunto fallo di Lautaro Martinez a centrocampo), Barella al 61' e Thuram all'85' (quinto gol in campionato per lui). Gli uomini di Simone Inzaghi volano quindi a 35 punti scavalcando la Juventus al primo posto, mentre il Napoli resta a 24 e viene raggiunto dalla Roma, vittoriosa qualche ora prima in casa del Sassuolo.