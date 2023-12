Serie A, Napoli-Cagliari 2-1. Lievemente infortunati Anguissa e Osimhen

Il Napoli di Walter Mazzarri supera per 2-1 il Cagliari nel secondo match del sabato di questa 16esima giornata di Serie A. La sfida del Maradona, iniziata con un ritardo di 30 minuti a causa del fortissimo vento che imperversa sul capoluogo campano, si impone sui rossoblu in un match che vede i suoi episodi chiave consumarsi nel giro di 360 secondi: al 69esimo arriva il vantaggio partenopeo firmato da un colpo di testa imperiale di Victor Osimhen, tre minuti dopo però Leonardo Pavoletti piomba su un cross di Zito Luvumbo e da due passi fa secco Alex Meret per il pareggio sardo

Nei minuti finali Osimhen è stato sostituito a livello precauzionale per un fastidio in zona inguinale. Non solo, Anguissa ha subìto un colpo al piede in pieno recupero che lo ha costretto a chiudere il match un po' zoppicante. Tra una settimana esatta si gioca Roma-Napoli e si attendono aggiornamenti in merito alle loro condizioni.