Serie A, Monza-Juventus 1-2: Gatti regala i tre punti ai bianconeri al 94'

Termina 1-2 per i bianconeri il primo anticipo del quattordicesimo turno di Serie A. Alle 20.45 è andata in scena la gara tra Monza e Juventus, con gli uomini di Allegri che erano alla ricerca dei tre punti per tenere il passo dell'Inter, che domenica affronterà il Napoli al Maradona, e portarsi alla momentanea vetta solitaria della classifica. Comincia da subito a farsi pericolosa la Juventus guadagnando un rigore al 9' poi parato da Di Gregorio. Arriva un minuto dopo il gol di Rabiot che porta in vantaggio i bianconeri su corner di Nicolussi Caviglia. Tante le occasioni della partita anche da parte del Monza che a 15 minuti dalla fine chiude tutti gli spazi alla Juventus cercando ripetutamente la porta e segna il gol del pareggio al 91' con Carboni su cross dalla trequarti. Pochi minuti di gioia per i ragazzi di Palladino, che al 94' subiscono il gol di Gatti che regala la vittoria alla Juventus.