Nel pomeriggio il Monza ospita e batte il Genoa nella 15esima giornata di campionato: termina 1-0 all'U-Power Stadium per la formazione di Raffaele Palladino, decide una rete di Dany Mota all'83' che consente al Monza di salire a quota 21 punti in classifica, come la Lazio. Il Genoa di Gilardino, invece, resta a 15.