Serie A, Milan-Monza 3-0: a segno il giovane Simic all'esordio. Problemi muscolari per Pobega e Okafor

L'anticipo delle 12:30 tra Milan e Monza termina 3-0. Inizio scoppiettante per i rossoneri che prima ci provano con Olivier Giroud e poi passano in vantaggio al 3' con una bellissima azione personale in slalom di Tijjani Reijnders. Il Monza si riassesta subito e riesce a difendersi bene, ma al 40' subisce il gol del 2-0 con il giovane difensore della Primavera Jan-Carlo Simic, che all'esordio in prima squadra (entrato al posto dell'infortunato Tommaso Pobega) riesce subito a timbrare il cartellino. Nel secondo tempo arriva anche il gol del 3-0, firmato Okafor, al termine di una splendida azione corale. Dopo pochi minuti dal suo ingresso e dal gol, l'attaccante svizzero è uscito per infortunio, avendo accusato un problema muscolare.