Serie A, Lecce-Bologna 1-1: Piccoli risponde a Lykogiannis nel finale

Chance sprecata dal Bologna di Thiago Motta. I felsinei stavano uscendo da Via del Mare con i tre punti, grazie alla magistrale punizione segnata da Lykogiannis durante il secondo tempo, ma praticamente a tempo scaduto, Calafiori ha atterrato Falcone all'interno dell'area di rigore causando un calcio di rigore. Il penalty è stato calciato e segnato da Piccoli. Con questo punto il Bologna va +1 dai giallorossi in classifica, in attesa del fischio finale del Mapei Stadium.