Vince in rimonta la Lazio sul Frosinone, con la squadra di Di Francesco che era andata avanti per la rete su rigore di Soulé. Poi Castellanos, Isaksen e nel finale Patric scrivono il 3-1 finale che mette la Lazio all'8° posto per il momento, a -1 dalla Roma.

Finisce 1-1 invece tra Genoa e Inter, con i gol segnati da Arnautovic e Dragusin. Nerazzurri che dunque vanno a 45 punti, con la possibilità, per la Juventus, di portarsi a -2 domani.