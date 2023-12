Serie A, Lazio-Cagliari 1-0: decide Pedro

Allo Stadio Olimpico la Lazio batte 1-0 il Cagliari di Claudio Ranieri nella 14esima giornata di campionato: decide la rete di Pedro all'8° minuto di gioco. Al 27', con i biancocelesti già in vantaggio, il Cagliari resta in 10 per l'espulsione di Makoumbou e nel finale di gara, in pieno recupero, sfiora il pareggio con Oristanio che sfrutta l'errore in disimpegno di Lazzari e tenta la conclusione col sinistro mandando però fuori. Con questo successo la formazione di Sarri sale a 20 punti in classifica, il Cagliari resta a 10.