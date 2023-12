Serie A, la classifica del 2023: Roma al nono posto con 64 punti

Un 2023 non proprio da ricordare per la Roma, almeno per quel riguarda la Serie A. Ieri, infatti, con la sconfitta contro la Juventus si è concluso l'anno solare per i giallorossi. Un anno in cui la squadra di Mourinho ha raccolto soltanto 64 punti, classificandosi al nono posto di questa speciale graduatoria. Comanda l'Inter con 87 punti, seguono Napoli (77 punti), Juventus (74 punti), Milan (73 punti), Lazio (71 punti), Fiorentina (70), Atalanta (66), Bologna (66) e appunto giallorossi (64).

Analizzando nello specifico il 2023 giallorosso, pesa il numero di sconfitte (13). Sono invece 18 le vittorie raccolte, a fronte di 10 pareggi. 62 i gol segnati in quest'anno solare, contro i 44 subiti.