Concluso l'anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Alle 20:45 sono scese in campo Juventus e Napoli: i primi per attaccare il vertice della classifica, gli azzurri di Mazzarri per staccare la Roma e consolidare il quarto posto in classifica. A spuntarla sono stati i ragazzi di Max Allegri. Nel corso del secondo tempo è arrivato il gol di Gatti: colpo di testa preciso all'angolino sfruttando un ottimo cross di Cambiaso.