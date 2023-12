Serie A, Inter-Lecce 2-0: nerazzurri primi a +4 sulla Juve. Vittoria casalinga per il Verona

A San Siro l'Inter batte il Lecce nella 17esima giornata di campionato e si porta a 44 punti in classifica, a +4 sulla Juventus seconda. Termina 2-0 per i nerazzurri: nel finale di primo tempo Bisseck porta in vantaggio l'Inter, nella ripresa Barella raddoppia. Da segnalare anche l'espulsione di Banda all'83'.

Vittoria casalinga anche per il Verona: la squadra di Baroni supera 2-0 il Cagliari, in 10 dal 51' per l'espulsione per somma di ammonizioni di Makoumbou, grazie alle reti di Ngonge al 53' e Djuric al 90'. Con questo risultato il Verona sale a 14 punti, il Cagliari resta a 13.