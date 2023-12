Serie A, Genoa-Juventus 1-1: stop per Allegri. Gudmundsson risponde a Chiesa

A sorpresa arriva lo stop per la Juventus di Max Allegri, dando così il fianco all'Inter che battendo la Lazio potrebbe staccare i bianconeri. La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Genoa. Era stata proprio la squadra di Torino a passare in vantaggio, quando nel primo tempo Chiesa ha realizzato un calcio di rigore. Nel corso del secondo tempo il Grifone ha trovato il gol del pareggio grazie all'ennesimo guizzo stagionale di Albert Gudmundsson.