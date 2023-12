Serie A, Frosinone-Juventus 1-2: decidono Yildiz e Vlahovic. Bianconeri a -1 dall'Inter

Vittoria importante per la Juventus nell'anticipo domenicale delle 12:30, un 1-2 in casa del Frosinone che proietta i bianconeri al secondo posto a -1 dall'Inter capolista (i nerazzurri sfideranno il Lecce in casa alle 18:00). Gli ospiti vanno subito in vantaggio all'11' con un gran gol del giovane Yildiz (classe 2005), ma al 52' gli uomini di Di Francesco trovano il pareggio con un gol di Baez su assist di Monterisi. I bianconeri provano a reagire e trovano una traversa con McKennie prima del 2-1 decisivo di Vlahovic all'82' (annullato un altro gol del serbo al 90'). Bianconeri che salgono quindi a 40 punti, Frosinone che resta a 19.