Serie A, Fiorentina-Verona 1-0: decide Beltran, viola a +2 sulla Roma. 2-2 tra Udinese e Sassuolo

Nel pomeriggio la Fiorentina batte il Verona e l'Udinese pareggia col Sassuolo nella 16esima giornata di campionato. Al Franchi finisce 1-0: basta la rete di Beltran al 78' per regalare la vittoria alla squadra di Italiano, che sale a 27 punti in classifica come il Napoli, a +2 sulla Roma che alle 18.00 affronterà il Bologna.

Ad Udine termina 2-2: apre la rete al 36' di Lucca e al 55' Pereyra raddoppia per i padroni di casa. Al 59' l'Udinese resta in 10 per l'espulsione di Martin Payero e con due rigori di Berardi al 75' e all'88' il Sassuolo agguanta il pareggio.