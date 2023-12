Serie A, colpo Lecce: battuto 2-1 il Frosinone, decide Ramadani all'89'

Il sabato della sedicesima giornata di Serie A si è aperto con la delicatissima sfida tra Lecce e Frosinone, terminata con il punteggio di 2-1 per i salentini. I padroni di casa sono passati in vantaggio al minuto 11 con Piccoli, ma al 33' Kaio Jorge ha pareggiato i conti trasformando il penalty. L'equilibrio è stato spezzato all'89', quando Ramadani ha calciato dalla distanza sorprendendo Turati e realizzando il gol vittoria. Con questo risultato il Lecce sale all'undicesimo posto in classifica con 20 punti, mentre il Frosinone resta tredicesimo a 19.