Serie A, Casini sul decreto crescita: "Al momento sarà abolito dalla prossima sessione di mercato"

Il decreto crescita va verso l'abolizione. La conferma arriva direttamente dalla bocca del Presidente della Lega Serie A. Lorenzo Casini, il numero uno della lega italiana, ha spiegato nei dettagli la situazione durante una conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Governo ha mandato in Parlamento uno schema di Decreto Legislativo con abolizione del beneficio dal 1° gennaio 2024, fatti salvi i contratti in essere. Oggi il tema è stato ampiamente discusso e all’unanimità i club hanno confermato la loro contrarietà verso l’abolizione di questo beneficio. Si è deciso di predisporre un documento che evidenzi il danno per questa eventuale misura e il fatto che vada a penalizzare la crescita dei giovani. Un documento che invieremo per fornire elementi utili per arrivare a una decisione. Al momento sarà abolito dalla prossima sessione di mercato, i prossimi contratti al momento non potranno avere il beneficio che si è rivelato uno strumento importante. Già da 13 mesi si applica a contratti superiori al milione di euro".