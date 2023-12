Serie A, Cagliari-Sassuolo 2-1: una rovesciata di Pavoletti al 98' regala tre punti a Ranieri. Problema fisico per Viña

Con il triplice fischio di Cagliari-Sassuolo è definitivamente calato il sipario sulla quindicesima giornata di Serie A. Ennesima impresa dei ragazzi di Ranieri, che al 98' hanno completato la rimonta sui neroverdi. Erlic aveva portato in vantaggio i ragazzi di Dionisi, ma a fine gara le cose si sono completamente capovolte. Prima il pareggio firmato Lapadula, poi il gol in rovesciata al 98' di Pavoletti. Al 73' Matias Viña ha lasciato il match per infortunio: da valutare l'entità del problema.