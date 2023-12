Serie A, Bologna-Atalanta 1-0: decide Ferguson. I rossoblu si riprendono il quarto posto

Dopo la vittoria contro la Roma, altro successo importante in ottica Champions per il Bologna, che al Dall'Ara batte anche l'Atalanta. A decidere la sfida il colpo di testa di Ferguson al minuto 86. Un successo che proietta la squadra di Motta a quota 31 punti, solo due lunghezze in meno dal Milan terzo. Finisce in parità la sfida tra Torino e Udinese: all’81’ Zarraga per il vantaggio friulano, all’88’ Ilic evita il ko per i granata